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Головне, Полтавщина, Суспільство



2017 02 17 14:42:15

Відключення якщо і будуть, триватимуть не більше 1,5 години на день, –  Роман Товстий

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Як повідомляють у Полтавській ОДА, у випадку відключення електроенергії на території нашої області, що пов’язані з надзвичайним станом у енергетиці України, населення та підприємства повідомлятимуть не пізніше ніж за 3 доби. Самі ж відключення триватимуть не довше ніж 1,5 години на день.

Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Фейсбук.

“За прогнозами Кабміну, державі доведеться економити 10% електроенергії. За допомогою графіків погодинних відключень, на Полтавщині цей показник можна підвищити до 25%. Підприємствам області не варто хвилюватися з цього приводу. Вони продовжать працювати, але мають усвідомити важливість даного питання і запровадити інший режим роботи (припиняти її під час пікових навантажень)”, – зазначив Роман Товстий.

Нагадаємо, що у четвер, 16 лютого, згідно з розпорядженням уряду, набув чинності надзвичайний стан в енергетиці України. Він триватиме впродовж місяця – до 17 березня.

 


 

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