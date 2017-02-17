Відключення якщо і будуть, триватимуть не більше 1,5 години на день, – Роман Товстий
Як повідомляють у Полтавській ОДА, у випадку відключення електроенергії на території нашої області, що пов’язані з надзвичайним станом у енергетиці України, населення та підприємства повідомлятимуть не пізніше ніж за 3 доби. Самі ж відключення триватимуть не довше ніж 1,5 години на день.
Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Фейсбук.
“За прогнозами Кабміну, державі доведеться економити 10% електроенергії. За допомогою графіків погодинних відключень, на Полтавщині цей показник можна підвищити до 25%. Підприємствам області не варто хвилюватися з цього приводу. Вони продовжать працювати, але мають усвідомити важливість даного питання і запровадити інший режим роботи (припиняти її під час пікових навантажень)”, – зазначив Роман Товстий.
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