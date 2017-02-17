Відключення якщо і будуть, триватимуть не більше 1,5 години на день, – Роман Товстий

Як повідомляють у Полтавській ОДА, у випадку відключення електроенергії на території нашої області, що пов’язані з надзвичайним станом у енергетиці України, населення та підприємства повідомлятимуть не пізніше ніж за 3 доби. Самі ж відключення триватимуть не довше ніж 1,5 години на день.