Уряд планує на 20% знизити вартість електомобілів

Через три роки частка електромобілів має становити до 15% від усіх придбаних авто. Про це під час круглого столу повідомив міністр інфраструктури Омелян, пише Автоцентр.

Щоб досягти цього показника, треба щоб електрокари були доступнішим для українців. Уряд спробує зменшити вартість електричних моделей. Для цього Мінтранс планує скасувати акциз на електрокари в Україні, а також ПДВ і збір до Пенсійного фонду.

“Сумарно це дасть змогу зменшити ціну на 21,6%”,- йдеться в повідомленні.

Також, за словами Омеляна, уряд розглядає варіант часткової компенсації вартості автокара та не виключає перспективи виробництва електромобілів в Україні, повідомляє espreso.tv.