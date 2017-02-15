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Офіційно, Україна



2017 02 15 21:53:32

Уряд планує на 20% знизити вартість електомобілів

Nissan Motor Co. chief vehicle engineer Hidetoshi Kadota demonstrates a quick charge of a Nissan Leaf by a solar-assisted EV charging system at Nissan's global headquarters in Yokohama, Monday, July 11, 2011. Nissan is testing a super-green way to recharge its Leaf electric vehicle using solar power, part of a broader drive to improve electricity storage systems. In the new charging system, electricity is generated through 488 solar cells installed on the roof of the Nissan headquarters building. Four batteries from the Leaf had been placed in a box in a cellar-like part of the building, and store the electricity generated from the solar cells, which is enough to fully charge 1,800 Leaf vehicles a year, according to Nissan. (AP Photo/Koji Sasahara)

Кабмін планує ввести нові пільги на електромобілі. Таким чином Міністерство інфраструктури планує популяризувати електромобілі в Україні

Через три роки частка електромобілів має становити до 15% від усіх придбаних авто. Про це під час круглого столу повідомив міністр інфраструктури Омелян, пише Автоцентр.

Щоб досягти цього показника, треба щоб електрокари були доступнішим для українців. Уряд спробує зменшити вартість електричних моделей. Для цього Мінтранс планує скасувати акциз на електрокари в Україні, а також ПДВ і збір до Пенсійного фонду.

“Сумарно це дасть змогу зменшити ціну на 21,6%”,- йдеться в повідомленні.

Також, за словами Омеляна, уряд розглядає варіант часткової компенсації вартості автокара та не виключає перспективи виробництва електромобілів в Україні, повідомляє espreso.tv.

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