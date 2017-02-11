2017 02 11 11:02:20

У полтавця вилучили вогнепальну зброю

Повідомлення про групу молодих людей, що ведуть себе підозріло по вулиці Миру міста Горішні Плавні надійшло до чергової частини відділення поліції.

Під час виїзду на місце події поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-2106 в якому перебувало троє місцевих мешканців.

У одного із пасажирів автомобіля, 40-річного місцевого мешканця, під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили стартовий пистолет Ekol, який має ознаки переробки на вогнепальну зброю.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За санкцією статті чоловікові загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Зброю направлено на експертне дослідження.