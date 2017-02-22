2017 02 17 19:05:02

22 ФАПи та 8 амбулаторій передано у комунальну власність Засульської ОТГ

Позачергова п’ятнадцята сесія районної ради сьомого скликання видалася насиченою та результативною. У її роботі брали участь в.о. голови райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко, були присутні також начальники управлінь та відділів райдержадміністр ації, депутати обласної ради. Керував роботою сесії голова районної ради Григорій Угляниця.

Основні питання стосувалися передачі закладів охорони здоров’я у комунальну власність Засульської громади. «Ми вивчали дане питання різнобічно, їздили у область і за її межі, вивчали досвід роботи вже створених громад. І дійшли єдиної думки: передати заклади медицини», – сказав у своїй доповіді заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко. Депутати підтримали дане питання та прийняли рішення передати майно закладів охорони здоров’я, що знаходяться на території Засульської об’єднаної територіальної громади, інтереси якої представляє Засульська сільська рада, у її комунальну власність. У зв’язку з цим другим питанням порядку денного було затверджено нову граничну чисельність Лубенського районного центру ПМСД та прийнято зміни у його статут.

Питання про затвердження списку присяжних Лубенського міськрайонного суду відправили на доопрацювання у зв’язку з недостатньою кількістю членів (окремі люди виключені із списку у зв’язку зі вступом на державну службу).

Останнім розглядали додаткове питання, включене в порядок денний у зв’язку з виявленням випадку африканської чуми свиней у Лубенському районі. Про ситуацію з поширенням хвороби у Лубенському районі доповідав Віктор Грищук, заступник начальника районної державної ветлікарні. Зокрема, він висловив думку, що дана ситуація спричинена, у тому числі, відсутністю державного ветеринарного контролю. В зв’язку зі складною ситуацією, було вирішено надіслати звернення до депутатів Верховної Ради України та до Кабінету Міністрів України з проханням про відновлення дозволу державній ветеринарній службі контролювати та перевіряти умови утримання та забою тварин».