Зимові візерунки створювали вихованці Кременчуцької виховної колонії
4 січня з вихованцями Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області провела майстер-клас з малювання “Зимові візерунки” кременчуцька відома художниця Надія Нікітіна (Шацило).
Зима – це не тільки гра в сніжки, ліплення снігової баби, прикрашання новорічної ялинки, але й пора для роздумів та творчості. До вихованців установи завітала відома кременчуцька художниця Надія Нікітіна, яка вже неодноразово проводила Майстер-класи із живопису для юнаків та писала їх портрети.
Так, і сьогодні, допомогла розкрити творчі здібності хлопців, побачити красу зимової природи. Юнаки з натхненням малювали яскраво-червоних снігурів на гілках, веселого сніговика із кольоровими кульками, годинник, який от-от проб’є дванадцяту годину і ялинки, вкриті пухнастим білим снігом.
Вихованці не тільки захоплено малювали, але й з цікавістю слухали художницю, яка розповідала про свої художні твори, про спілкування з різними обдарованими особистостями. А хлопці жваво розказували про те, як, в минулому, вони каталися на лижах, ковзанах і санях, як гуляли по засніженому місту, як кожен із них зустрічав вдома, із рідними, Новий рік.
Майстер-клас з малювання подарував юнакам не тільки не тільки натхненні, радісні хвилини, але й надихнув на краще, позитивне майбутнє, в якому є місце для творчості, гарних вчинків і цікавого спілкування.
Прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області
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