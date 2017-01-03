2017 01 03 08:29:16

Зимові канікули – час для творчого відпочинку вихованців Кременчуцької виховної колонії

Вихованці Кременчуцької виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області творчо відпочивають під час зимових шкільних канікул. В Новорічні дні для хлопців організовують конкурси зимових колажів, новорічних стіннівок та рухливі ігри.

Днями до колонії завітала провідний спеціаліст Кременчуцького центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Марія Іванченко. Хлопці, які мають хист до малювання, із задоволенням долучилися до конкурсу зимових стіннівок. Проявили неабияку творчість та оригінальність під час виконання робіт. Про це повідомляють у пресс-службі управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області.

З креативністю підійшли юнаки і до виготовлення святкових вітальних колажів. З кольорових журналів та газет підготували своїм друзям Новорічні та Різдвяні вітання. На великоформатних листівках побажали один-одному миру та злагоди, добробуту та здоров’я, любові і дружби в 2017 році.

Багато посмішок і радості викликав у підлітків конкурс малюнків із зав’язаними очима на кращого сніговика. Залюбки юнаки пограли в казкових героїв, згадали відомі твори та відгадали персонажів.