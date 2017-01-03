2017 01 03 13:12:12

Зворушливе привітання бійців АТО з Новим роком сколихнуло соцмережі

Волонтери People’s Project опублікували відеоролик, в якому бійці АТО привітали українців з Новим роком. «Хлопці записали вам подяки прямо з передової. Ці мужні люди стоять там і зараз, аби ми могли святкувати тут, у тилу. З прийдешніми святами! Слава Україні!», – написали волонтери People’s Project у соцмережі.

«Український народе, від імені ВПС та підрозділу, яким я зараз командую, звертаємося зі словами: величезне-величезне, душевне, сердечне дякуємо за вашу підтримку і розуміння Збройних сил і підрозділів… Без вас у нас би нічого не вийшло… Величезна вдячність, з новорічними святами, з щасливим новим мирним 2017 роком», – побажав українцям легендарний командир 701-го батальйону 36-ої бригади Морської піхоти Вадим Сухаревський.

Закінчується відеоролик пророчими словами одного з морпіхів: «Дорогі співвітчизники, в найближчому майбутньому ми будемо купувати пиво за 1 гривню 50 копійок на Червоній площі. Слава Україні!».