Зворушливе привітання бійців АТО з Новим роком сколихнуло соцмережі
Волонтери People’s Project опублікували відеоролик, в якому бійці АТО привітали українців з Новим роком. «Хлопці записали вам подяки прямо з передової. Ці мужні люди стоять там і зараз, аби ми могли святкувати тут, у тилу. З прийдешніми святами! Слава Україні!», – написали волонтери People’s Project у соцмережі.
«Український народе, від імені ВПС та підрозділу, яким я зараз командую, звертаємося зі словами: величезне-величезне, душевне, сердечне дякуємо за вашу підтримку і розуміння Збройних сил і підрозділів… Без вас у нас би нічого не вийшло… Величезна вдячність, з новорічними святами, з щасливим новим мирним 2017 роком», – побажав українцям легендарний командир 701-го батальйону 36-ої бригади Морської піхоти Вадим Сухаревський.
Закінчується відеоролик пророчими словами одного з морпіхів: «Дорогі співвітчизники, в найближчому майбутньому ми будемо купувати пиво за 1 гривню 50 копійок на Червоній площі. Слава Україні!».
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