2017 01 15 15:28:48

У Полтаві з діагнозом опіки обличчя та рук в лікарню госпіталізований зварювальник. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Полтавської ОДА.

Інцидент трапився вчора, 14 січня. До 1-ї міської клінічної лікарні Полтави був госпіталізований чоловік 71-го року народження, співробітник одного із заводів.

Зварювальник отримав опіки рук та обличчя.

Травми отримані від спалаху ємності зі сольвентом під час виконання трудових обов’язків.

Стан хворого – середньої тяжкості.