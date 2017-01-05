2017 01 05 15:58:27

Зміни в діяльності галузі охорони здоров’я не відворотні, – ДОЗ Полтавської ОДА

Актуальні питання щодо реформування, фінансування галузі охорони здоров’я та реімбурсації цін на ліки було обговорено під час відео-селекторно ї наради Депаратменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Директор Департаменту Віктор Лисак розповів керівникам лікувально-профі лактичних закладів області про низку прийнятих постанов Кабінету Міністрів України щодо змін у діяльності галузі охорони здоров’я нашої країни, прийнятих наприкінці минулого року.

Особливу увагу було акцентовано на зміні у оплаті праці працівників галузі, що буде запроваджено з січня поточного року.

Окрім того, було детально розглянуто основні етапи запровадження у цьому році регулювання цін на ліки. Відтепер ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми будуть дешевшими. З повним перелік ліків, ціни на які підлягають регулюванню, можна ознайомитися на сайті moz.gov.ua. Віктор Петрович поінформував присутніх про 3 кроки, що здійснюватиме Уряд задля доступності ліків для українців: спрощення порядку реєстрації ліків іноземного виробництва, введення регулювання цін на ліки від вищеназваних хвороб та запровадження відшкодування вартості ліків.

Директор Департаменту дав доручення всім керівникам ЛПЗ уважно вивчити нові нормативні документи, ознайомити з їхнім змістом підлеглих та довести до відома керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міст та районів області. Потребукє максимального підсилення комунікаційна робота з цих питань як з медичними працівниками, так і з населенням.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА