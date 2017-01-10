2017 01 10 16:50:49

Змінено ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації, – Ірина Пашко

З 01.01.2017 року змінено ставки адміністративног о збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774-VIII внесено зміни до статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Так, слова “мінімальна заробітна плата” в усіх відмінках і числах замінено словами “прожитковий мінімум для працездатних осіб”.

Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень.

Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон) адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.

Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративног о збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять:

№ п/п Види адміністративног о збору Строки проведення державної реєстрації/ надання інформації Розміри адміністративног о збору Розмір, грн. 1 за державну реєстрацію права власності 1.1 за державну реєстрацію права власності у строк, що не перевищує 5 робочих днів 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 160 грн. 1.2 за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600 грн. 1.3 за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 3200 грн. 1.4 за державну реєстрацію права власності у строк 2 години 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 8000 грн. 2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) 2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, що не перевищує 5 робочих днів 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80 грн. 2.2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочі дні 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 800 грн. 2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600 грн. 2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 4000 грн. 3 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки 3.1 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк, що не перевищує 2 робочих дні 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80 грн. 4 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника 4.1 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 60 грн. 5 за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону 5.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 40 грн. 5.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20 грн.

Звільняються від сплати адміністративног о збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше 3 років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічног о контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4 років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористично ї операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, вище перелічені категорії осіб не звільняються від сплати адміністративног о збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

З 1 січня 2017 року змінено ставку адміністративног о збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774-VIII внесено зміни до статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, а саме: слова “мінімальна заробітна плата” в усіх відмінках і числах замінено словами “прожитковий мінімум для працездатних осіб”.

Відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративног о збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесення змін до записів Єдиного державного реєстру та надання інформації зЄдиного державного реєстру з січня 2017 року становлять:

№ п/п Види адміністративног о збору Розміри адміністративног о збору 1. за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (480 грн.) 2 за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (160 грн.) 3 за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі 75 відсотків адміністративног о збору, встановленого статтею 36 Закону 4 за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника 30 відсотків адміністративног о збору, встановленого статтею 36 Закону 5 за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі: 5.1 за надання витягу в паперовій формі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (80 грн.) 5.2 за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (110 грн.) 5.3 за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі 75 відсотків плати, встановленої статтею 36 Закону за надання відповідного документа в паперовій формі –

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративног о збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.