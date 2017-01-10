Змінено ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації, – Ірина Пашко
З 01.01.2017 року змінено ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774-VIII внесено зміни до статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Так, слова “мінімальна заробітна плата” в усіх відмінках і числах замінено словами “прожитковий мінімум для працездатних осіб”.
Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень.
Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон) адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих десяти гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.
Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав з січня 2017 року становлять:
№
п/п
Види адміністративного збору
Строки проведення державної реєстрації/
надання інформації
Розміри
адміністративного збору
Розмір, грн.
1
за державну реєстрацію права власності
1.1
за державну реєстрацію права власності
у строк, що не перевищує
5 робочих днів
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
160 грн.
1.2
за державну реєстрацію права власності
у строк
2 робочі дні
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб
1600 грн.
1.3
за державну реєстрацію права власності
у строк 1 робочий день
2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб
3200 грн.
1.4
за державну реєстрацію права власності
у строк 2 години
5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
8000 грн.
2
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
2.1
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
у строк, що не перевищує
5 робочих днів
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
80 грн.
2.2
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
у строк 2 робочі дні
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
800 грн.
2.3
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
у строк 1 робочий день
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб
1600 грн.
2.4
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
у строк 2 години
2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб
4000 грн.
3
за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
3.1
за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
у строк, що не перевищує
2 робочих дні
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
80 грн.
4
за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
4.1
за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
у строк, що не перевищує 1 робочого дня
0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
60 грн.
5
за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону
5.1
отримання інформації, витягу в паперовій формі
у строк, що не перевищує 1 робочого дня
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
40 грн.
5.2
отримання інформації, витягу в електронній формі
після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
20 грн.
Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;
2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше 3 років;
4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4 років;
5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
6) інваліди I та II груп;
7) Національний банк України;
8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, вище перелічені категорії осіб не звільняються від сплати адміністративного збору.
Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.
З 1 січня 2017 року змінено ставку адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 № 1774-VIII внесено зміни до статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, а саме: слова “мінімальна заробітна плата” в усіх відмінках і числах замінено словами “прожитковий мінімум для працездатних осіб”.
Відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесення змін до записів Єдиного державного реєстру та надання інформації зЄдиного державного реєстру з січня 2017 року становлять:
№
п/п
Види адміністративного збору
Розміри
адміністративного збору
1.
за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (480 грн.)
2
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (160 грн.)
3
за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі
75 відсотків адміністративного збору, встановленого статтею 36 Закону
4
за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
30 відсотків адміністративного збору, встановленого статтею 36 Закону
5
за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:
5.1
за надання витягу в паперовій формі
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (80 грн.)
5.2
за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі
0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (110 грн.)
5.3
за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі
75 відсотків плати, встановленої статтею 36 Закону
за надання відповідного документа в паперовій формі –
Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.
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