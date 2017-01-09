2017 01 09 13:44:10

До ліквідації снігових наметів у Кременчуці залучили Нацгвардійців, інформує Національна гвардія України.

Головним завданням військовослужбовців були роботи з розчищення зупинок громадського транспорту та прилеглої території до них в районі дислокації військової частини.

Також було залучено одну одиницю техніки для буксирування автомобілів та тролейбусів, які не могли самостійно рухатися містом із-за високого сніжного покриву.

За допомогою автомобіля підвищеної прохідності гвардійці відбуксирували десятки автомобілів та звільнили дорогу для проїзду іншого транспорту ліквідуючи затори на проїжджій частині.