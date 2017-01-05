2017 01 05 10:02:05

Журналістів «Лтави» відзначив Національний Олімпійський комітет

Наприкінці 2016 року Національний Олімпійський комітет визначив кращі мас-медіа в олімпійському русі. Серед журналістів – представники телеканалу «Лтава».

Зокрема, у номінації “Дебют у спортивній журналістиці” кращим став завідувач сектору спортивних програм Ігор Ізотов. Його журналістські матеріали про важку атлетику, великий теніс, футбол, боротьбу максимально сприяли висвітленню позитивних новин та аналізу проблемних питань вітчизняного спорту. Також Ігор Ізотов став ініціатором організації першої прямої трансляції Чемпіонату з веслування на байдарках і каноє. Як зазначає сам молодий журналіст: «Це перемога «Лтави», адже нічого б не вдалося без злагодженої перемоги колективу. Та попереду багато амбіційних планів і роботи. Розцінюю цю перемогу як аванс, який треба виправдати».

А от “За висвітлення ролі жінок у спорті” кращою стала журналістка «Лтави» Юлія Логвиненко за цикл програм «Полтавщина спортивна». Каже, що перемога від НОКу в 2016-му – це визнання спортивних жінок України, Полтавщини зокрема. «Комітет відзначив низку передач про тендітних і сильних, цілеспрямованих і ніжних. Приємно! Насправді, ці 11 серій готувала весь рік, і поставила за мету прибрати таку собі гендерну нерівність в ЗМІ щодо спортсменів: якшо гра мільйонів – то розповідала про футзалісток, наших 10-разових чемпіонок України (команда “ПЗМС”), більш хлопчаче тхеквондо – про чарівну тренерку чемпіонів Вікторію. Ще знайомила глядачів із сумоїсткою Марією, лижницею Лізою, наставницями учасника Олімпіади Любомира Лемешка мудрими Іриною Львівною та Зоєю Володимирівною. Крім того, пишаюся і радію спілкуванню з неймовірними мамами паралімпійців видатною плавчинею Світланою Копчиковою та поважною жіночкою-живчико м “ходячим мотиватором” і покровителькою гір Анастасією Дойніковою з Миргорода. Радію, що вдалося розкрити скромних і талановитих, абсолютно занурених і відданих веслуванню Тетяну Кострому і Машу Кічасову, – наголошує Юлія Логвинеко. – Зізнаюся: влаштувати всі ці інтерв’ю було нелегко – ранні зйомки, панянкам ні на кого було лишити вихованців, не встигали робити зачіски/макіяж і часто дуже хвилювалися. Але вдалося! Спасибі їм, це наша спільна перемога!»

Нагороди з рук Президента НОКу Сергія Бубки наші колеги отримають наприкінці місяця.

Нагадаємо, що у минулому році наш телеканал проводив прямі трансляції Чемпіонату України з веслування на байдарках та каное на Ворсклі, а також активно стежив за спортивним життям області й України.