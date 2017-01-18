2017 01 18 10:01:11

Завтра у нагірній частині Кременчука буде відсутнє світло



Як повідомляють у Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго», завтра у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, із 06.00 до 18.00 години, буде відсутнє електропостачання за деякими адресами Кременчука.

А саме, об’єкти розташовані на просп. Свободи 92-98; вул. Вадима Бойка 24-26, а також школу №27, відключать від електроживлення.