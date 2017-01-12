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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 12 09:41:45

Завтра у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за деякими адресами

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Як повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради,  13 січня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на ТП-24 буде відсутнє електропостачання з 06.00 год. до 18.00 год.

Електропостачання буде відсутнє у будинках за  такаими адресами:  вул. Переяслівська 2-37; вул. Чкалова 20-93; вул. Андріївська 5-16; вул. Локомотивна 1-30; вул. Леонова 66-77; вул. Європейська 1-34; вул. Заміська 4-12.

 

 

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