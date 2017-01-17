MENU
Надзвичайні ситуації, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 16:01:02

Завтра полтавські рятувальники проведуть практичне відпрацювання з порятунку постраждалих на воді

12710

18 січня фахівці Головного управління ДСНС України у Полтавській області спільно з працівниками комунального підприємства «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради проведуть практичне відпрацювання з порятунку постраждалих з поверхні води використовуючи різне спеціальне спорядження. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області.

Початок навчань: 10:00.

Місце проведення: м. Полтава Міський пляж №1.

Контактна особа: Світлана Рибалко, 099-905-9762.

Мітки:

Loading...

52 queries in 0,408 seconds.