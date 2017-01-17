Завтра полтавські рятувальники проведуть практичне відпрацювання з порятунку постраждалих на воді

18 січня фахівці Головного управління ДСНС України у Полтавській області спільно з працівниками комунального підприємства «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради проведуть практичне відпрацювання з порятунку постраждалих з поверхні води використовуючи різне спеціальне спорядження. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області.