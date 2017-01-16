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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 14:53:12

Завтра останній день прийому пропозицій щодо перейменування зупинок у Кременчуці

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Завтра, 17 січня, останній день прийому пропозицій щодо перейменування зупинок у Кременчуці. Триває який із 28 грудня 2016 року. Нагадаємо, пропозиції можна направляти в паперовому вигляді за адресою:   виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області пл. Перемоги, 2  або відділ по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області вул. Першотравнева, 1. Окрім того, пропозиції щодо перейменування зупинок громадського транспорту можна направляти на електронну адресу:  sektor-vp@kremen.gov.ua. Телефон для довідок: 74-38-47.

Що мають містити пропозиції:        
– ПІБ, адреса, контактні дані громадянина, який подає пропозицію;
– зміст пропозиції;
– дата надання пропозиції, а також підпис (для письмових).
Особа, яка надає пропозиції, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» погоджується на обробку її персональних даних з метою опрацювання отриманої від неї інформації. Анонімні пропозиції не розглядатимуться.

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