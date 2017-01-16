2017 01 16 14:04:43

Завідувач травмпунктом розповів про зимові травми, яких зазнають полтавці, і як правильно надавати першу допомогу

Зима – це не тільки пухнастий сніг, веселі дитячі ігри і зимовий спорт, а ще й мінлива погода – то снігопад, то відлига, то хуртовина, то ожеледиця. І багатьох це приводить до травмпункту.

Вуличний травматизм взимку сезонно зростає удвічі. Найпоширеніші зимові травми – забої, рани, перелом променевої кістки в типовому місці та переломи кісточок гомілки. Чимало потерпілі травмуються у стані алкогольного сп’яніння, – розповів В’ячеслав Соколка, завідувач травматологічним пунктом 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави. – Як це не банально, але основний засіб профілактики зимового травматизму – обережність. На вулиці потрібно контролювати кожен свій крок. Нерозчищені вулиці і накатані ожеледі доріжки краще обходити. Особливо обережним потрібно бути на вході до будинків, де викладена плитка, на зупинках громадського транспорту.

Із взуття для зими найкраще підходять пласкі платформи з нековзкого матеріалу. Зменшити ковзання допомужить спеціальні накладки на взуття або хоча б лейкопластир, наклеєний у ділянці п’ятки і носка. Головне правило: взуття повинно бути стійким.

Бажано не носити сумки з довгими ручками на плечі – вони переміщують центр тяжіння і тягнуть униз. Капюшони звужують поле зору і заважають правильно оцінити ситуацію на дорозі.

За даними травматологічног о пункту 1-ї міської лікарні м. Полтави, зима-2016 була менш травматичною, ніж у 2015 році. Так, минулого року за зимовий період 2016 року звернулося 4650 потерпілих. Травми на вулиці отримали 1228 осіб (26,4% від усіх звернень). Зверталися із забоями (1373), ранами (639), переломами (1486), пошкодженнями зв’язок (694), черепно-мозковим и травмами (249), вивихами (50).

Для порівняння, за аналогічний період 2015 року зареєстровано 5349 звернень. Переломів було менше – 1223, а вивихів, ран, черепно-мозкових травм – більше.

При падінні на спину – притискайте підборіддя до грудей, а зі східців – прикривайте голову

Як правило, травма – це результат падіння, і часто – неправильного падіння, – продовжив лікар. – Якщо ви відчуваєте, що падіння не уникнути, постарайтеся присісти – так зменшується висота, з якої падаєте. У момент падіння необхідно постаратись згрупуватись – втягнути голову і притиснути лікті до тулуба. Якщо, послизнувшись, втрачаєте рівновагу, ні в якому разі не падайте на витягнуті руки. Падати обов’язково потрібно на бік, бо якщо людина падає на спину, то є загроза травмувати хребет і голову.

Якщо все таки падаєте на спину, то притисніть підборіддя до грудей, а руки розставте якомога ширше – це допоможе уникнути черепно-мозкової травми.

При падінні зі східців дуже важливо захистити обличчя і голову – постарайтеся прикрити їх руками. Не намагайтеся загальмувати падіння розставленими руками і ногами – це тільки додасть травм!

Літні люди через вікові особливості скелету нерідко отримують дуже серйозні травми, іноді – інвалідизуючі. Для них навіть невеликий удар може спричинити перелом. Особливо у жінок – вони більш схильні до остеопорозу. Тому людям похилого віку краще взагалі не виходити з дому без супроводу. Якщо вийти дуже необхідно, то обов’язково варто брати палку з металевим кінцем, яка допоможе зменшити ковзання.

Перша допомога: забої, вивихи, переломи кінцівок

Як свідчить статистика, більш ніж у половині випадків допомогу постраждалим від зимових травм надають неправильно, і навіть транспортують до лікарень теж неправильно. А це посилює тяжкість ушкоджень і ускладнює подальше лікування, – зауважує В’ячеслав Соколка. – Що і для чого робити – залежить від виду травми. Хотілося б усім побажати не потрапляти у такі ситуації. І пам’ятайте, що ваше здоров’я – у ваших руках. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням та звертайтеся за допомогою до лікаря?

Забій

Найпоширеніша травма, зазвичай виникає від удару об тупий предмет. Біль, як правило не дуже великий, виникає у момент удару або одразу після нього. Швидко утворюється набряк, а синець – через кілька годин. Якщо травмовані глибокі тканини – синець буде через 2-3 дні. Функціональність забитої кінцівки незначно порушується.

Перша допомога спрямована на зменшення крововиливу і больових відчуттів.

Накласти тугу пов’язку і охолодити місце забою (міхором з льодом, холодним компресом, мокрою серветкою, холодним металевим предметом) Забезпечити спокій забитій кінцівці (руку можна підвісити на косинці, суглоби фіксують 8-подібною пов’язкою, шиною)

Забиття голови, грудей і живота може супроводжуватися прихованими ушкодженнями, тому консультація лікаря обов’язкова!

Вивих

При падінні, ударі, а іноді при незручному рухові виникає різкий біль і у перші години після травми інтенсифікується . Звичайні рухи у суглобі стають неможливими, а травмований суглоб деформується – його контур відрізняється від здорового.

Перша допомога спрямована на зменшення набряку і больових відчуттів.

Кінцівку фіксують (руку підвішують на косинці, або прибинтовують до грудей; ногу обкладають м’якими предметами і залишають у тому стані, у якому зафіксована травма) На суглоб накладають холод Потерпілого треба терміново доставити до травмпункту або лікарні – ні в якому разі не намагайтеся самі вправити вивих!

Перелом

Така травма буває двох видів – закритий (без порушення шкірних покривів) і відкритий (з розривом шкірних покривів і утворення рани, де іноді навіть видно кінець уламків кісток). Характеризується гострим болем у місці пошкодження кінцівки, який посилюється при найменшій спробі нею поворушити. Рухи неможливі.

Перша допомога спрямована на правильну фіксацію зламаної кінцівки.

Зробіть шину з підручних предметів – палиці, дошки, гілки. За допомогою хустки (шарфа, ременя тощо) прив’яжіть шину так, щоб вона захопила два сусідні суглоби. Наприклад, при переломі кісток гомілки шину накладають із захопленням колінного і гомілкостопного суглобів. Так вони будуть знерухомлені і кісткові уламки не зможуть переміщуватися травмуючи навколишні тканини. Особливе значення має шина при переломі стегна.

Якщо під рукою не опиниться нічого підходящого – прибинтуйте (прив’яжіть) хвору ногу до здорової, а руку при переломі плечової кістки – до тулуба.

Тільки після цього потерпілого можна перенести до машини і відправити до лікарні!

Прес-центр ДОЗ ОДА