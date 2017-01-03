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Медицина, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 14:51:04

Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко цьогоріч став першим донором, який здав кров

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Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко цьогоріч став першим донором Полтавської обласної станції переливання крові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Новий рік і робочий день почав зі здачі крові для дворічного Владика. До речі, був в цьому році першим “клієнтом” Полтавської обласної станції переливання крові)”, – написав на своїй сторінці Анатолій Ханко.
Також, він додав, що Полтавська обласна рада на цей рік заклала 1 749 891 грн. для створення банків крові та її компонентів.

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