2017 01 03 14:51:04

Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко цьогоріч став першим донором, який здав кров

Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко цьогоріч став першим донором Полтавської обласної станції переливання крові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Новий рік і робочий день почав зі здачі крові для дворічного Владика. До речі, був в цьому році першим “клієнтом” Полтавської обласної станції переливання крові)”, – написав на своїй сторінці Анатолій Ханко.

Також, він додав, що Полтавська обласна рада на цей рік заклала 1 749 891 грн. для створення банків крові та її компонентів.