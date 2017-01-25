2017 01 25 10:05:12

Засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку (наживо)

До порядку денного включено наступні питання:

1.Про затвердження цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017-2021 роки.

2.Про виділення комунальним підприємствам, які належать територіальній громаді області фінансової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету.

3.Про хід виконання обласної Програми «Питна вода Полтавщини» на 2011-

2020 роки.

4.Про надання фінансової допомоги ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у розмірі 18 млн.грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

5.Про стан виконання будівельних робіт на об’єктах, замовником будівництва яких у 2016 році є управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації.

6.Реалізація енергоефективного проекту на базі КП «Полтаватеплоенерго» компанією ЕЗМ Group s.r.o. (Чехія)

7.Про подальше збереження та утримання на підприємстві КП «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради матеріальних засобів (аварійний запас управління житлово – комунального господарства облдержадміністрації).

8.Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Полтава ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП ПОР «Полтававодоканал».

9.Про технічний стан системи водовідведення м.Полтава.

10.Про визнання будинку який знаходиться в м.Зіньків, вул. Воздвиженська,103 як аварійний та забезпечення жителів цього будинку тимчасовим житлом.

11.Різне.