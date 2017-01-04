2017 01 04 10:04:33

Зареєструвати громадську організацію дуже просто, – Ірина Пашко

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області інформує громадські організації Полтавщини.

Зареєструвати громадську організацію дуже просто.

Документи можна подати, звернувшись до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, кабінет 324.

Крім того, з метою забезпечення доступності, а також підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області успішно реалізує пілотний проект Міністерства юстиції України щодо забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси, а саме: через центри надання адміністративних послуг, яких на території Полтавщини 30, та через 4 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Перший та Другий полтавські, Кременчуцький та Лубенський.

Ми створили всі необхідні умови для забезпечення доступності та підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації громадського об’єднання подається:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників про створення юридичної особи;

3) реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах) громадського об’єднання;

4) відомості про керівні органи громадського об’єднання;

5) відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку;

6) установчий документ юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, в тому числі змін до установчих документів, подається:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) примірник оригіналу чи нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3) реєстр осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

5) відомості про керівні органи громадського формування;

6) документ про сплату адміністративног о збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

7) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Термін реєстрації громадської організації та внесення змін до неї складає 3 робочих дні.

Крім того, хочу наголосити, що на даний час відтерміновано перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом. Раніше, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», усі неприбуткові установи та організації повинні були до 1 січня 2017 року переглянути свої статути, внести і зареєструвати зміни, щоб статут відповідав оновленому Податковому кодексу України.

Зважаючи на велику кількість громадських об’єднань та організацій, які своєчасно не звернулися до органів юстиції для реєстрації внесення відповідних змін до установчих документів, Уряд, Парламент та Президент пішли назустріч громадським об’єднанням та на півроку, до 1 липня 2017 року, відтермінували перереєстрацію громадських організацій з неприбутковим статусом, внісши зміни до Податкового кодексу України.

Отже, хочу акцентувати увагу на тому, що неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організаційзобов’язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ми чекаємо на Вас! Юстиція відкрита для людей!