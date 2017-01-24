2017 01 24 19:33:10

Загублені документи можна знайти в патрульних поліцейських



Охоронці порядку під час патрулювання знаходять загублені документи, паспорти, водійські посвідчення, тощо.

Зараз вони зберігаються в Управлінні патрульної поліції .

«Шановні громадяни, якщо ви втратили свій документ, можливо він знаходиться у нас . Звертайтеся за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 164 (чергова служба Управління патрульної поліції)», – повідомили в прес-службі патрульної поліції.