Загострення боїв на Донбасі: сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранено – штаб АТО
В зоні АТО сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранені і 3 – травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152-та 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.
На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.
Загалом станом на 18.00 30 січня зафіксовано 37 обстрілів, інформують у штабі.
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