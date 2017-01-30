2017 01 30 19:25:30

Загострення боїв на Донбасі: сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранено – штаб АТО

В зоні АТО сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранені і 3 – травмовані. Facebook Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152-та 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.