2017 01 17 09:36:18

За якими адресами у Кременчуці завтра не буде світла

18 січня, у Кременчуці, буде відсутнє електропостачання на вулиці Ватутіна, а також прилеглих до неї вулицях і провулках. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада

За інформацією Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», 18 січня у зв’язку з проведенням регламентних робіт на трансформаторній підстанції – 119 із 06.00 до 18.00 годин буде відсутнє електропостачання на вул. Ватутіна 19-90; вул. Матросова 57-92; пров. Тургенєва 3-12; пров. Тесленка 23-29, пров. Л. Толстого 6/50.