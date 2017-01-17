За якими адресами у Кременчуці завтра не буде світла
18 січня, у Кременчуці, буде відсутнє електропостачання на вулиці Ватутіна, а також прилеглих до неї вулицях і провулках. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
За інформацією Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», 18 січня у зв’язку з проведенням регламентних робіт на трансформаторній підстанції – 119 із 06.00 до 18.00 годин буде відсутнє електропостачання на вул. Ватутіна 19-90; вул. Матросова 57-92; пров. Тургенєва 3-12; пров. Тесленка 23-29, пров. Л. Толстого 6/50.
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