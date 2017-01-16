За якими адресами у Кременчуці два дні не буде світла
За інформацією Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», 17 січня енергетики проводитимуть регламентні роботи на РП – 2 і ТП – 84.
У зв’язку з ними, з 06.00 до 18.00 годин буде відсутнє електропостачання у споживачів за такими адресами: вул. І.Ткаченка 3-46; вул. Б. Хмельницького 22-32; вул. 8 Березня 3-15; вул. Тракторна 6-25; вул. Прирічна 10-28; вул. Недогарська 3-20; вул. Нова 5-27; вул. Кривушанська 7-26; пров. Сумський 3-12; пров. Черкаський 3-16, а також вул. Чкалова 52-111; вул. Продольна 3-23; вул. Новокагамлицька 1-26; вул. Заміська 2-12; пров. Героїв Бреста 3-23; вул. Чкалова 2-6; пров. Ланковий 1-7; проїзд Заміський 3-62 та вул. Маршала Рокосовського 15-74; пров. Маршала Рокосовського 1-36.
Сьогодні до 18.00 годин через ремонтні роботи на електричних мережах триватиме відключення від електропостачання в будинках на просп. Свободи 60-118; вул. Вадима Бойка 22; вул. Ватутіна 13-48; вул. Матросова 41-48, пров. Л.Толстого 6-17. Окрім того, з 09.00 до 15.00 год. на період проведення оперативних ремонтних робіт буде тимчасово відключено електрику за адресами, вул. М.Чурай 19-60; пров. Рокосовського 1-36, повідомляють у Кременчуцькій міській раді.
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