2017 01 16 09:30:07

За якими адресами у Кременчуці два дні не буде світла

За інформацією Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго», 17 січня енергетики проводитимуть регламентні роботи на РП – 2 і ТП – 84.

У зв’язку з ними, з 06.00 до 18.00 годин буде відсутнє електропостачання у споживачів за такими адресами: вул. І.Ткаченка 3-46; вул. Б. Хмельницького 22-32; вул. 8 Березня 3-15; вул. Тракторна 6-25; вул. Прирічна 10-28; вул. Недогарська 3-20; вул. Нова 5-27; вул. Кривушанська 7-26; пров. Сумський 3-12; пров. Черкаський 3-16, а також вул. Чкалова 52-111; вул. Продольна 3-23; вул. Новокагамлицька 1-26; вул. Заміська 2-12; пров. Героїв Бреста 3-23; вул. Чкалова 2-6; пров. Ланковий 1-7; проїзд Заміський 3-62 та вул. Маршала Рокосовського 15-74; пров. Маршала Рокосовського 1-36.