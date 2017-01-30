За тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Полтавській області зросла на 6 %
За даними ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області станом на 30.01.2017 року захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип зросла. Ріст порівняно з попереднім тижнем склав 6 %. Показник по області нижче епідемічного порогу, хоча на окремих адміністративних територіях спостерігається значний ріст захворюваності з перевищенням епідемічного порогу.
Найбільш інтенсивний ріст захворюваності зафіксовано в м. Миргороді, де епідемічний поріг перевищено на 34%. Це найвищий показник в області. Значний ріст спостерігається також в Оржицькому районі, показник на рівні епідпорогового. Загалом захворюваність зросла на 17 адміністративних територіях області.
За тиждень захворіло 6170 осіб, що на 41% нижче епідпорогового. Захворіло 3 тис. 701 дитина, що становить 60% захворілих. Захворюваність серед дітей зросла на 22%.
Госпіталізовано за тиждень 329 хворих, серед них 218 дітей. В області продовжує циркулювати вірус Гонконгського грипу А(Н3N2). При вірусологічних дослідженнях визначена наявність РНК вірусів грипу А(Н3N2) у 3 хворих з м. Полтави та Полтавського району.
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