2017 01 10 15:19:52

За три доби 77 полтавців звернулися до пунктів обігріву

Протягом свят, з 7 по 9 січня, на Полтавщині виникло 15 надзвичайних подій, з них 10 пожеж та 5 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 2 людини та травмувалось 6 осіб, у тому числі 1 дитина.

За три доби на автошляхах області підрозділи ГУ ДСНС України в Полтавській області надали допомогу у буксируванні із снігових заметів 2 автомобілям екстреної медичної допомоги, 76 вантажним автомобілям та 9 легковим автомобілям, в яких перебувало 126 осіб.

За інформацією управління з питань цивільного захисту ОДА, на території області функціонує 113 пунктів обігріву. За три доби їх відвідали 77 чоловік.