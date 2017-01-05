2017 01 05 14:09:03

За рік у ДТП на Полтавщині травмувалися 137 дітей

На території області за 2016 рік зареєстровано 122 ДТП за участю дітей, в яких 137 неповнолітніх травмовано, 6 дітей загинули.

З вини дітей сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 19 неповнолітніх травмовано. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За вказаний період на території області сталося 50 аварії за участю дітей-пішоходів, в яких 50 дітей травмовано, троє дітей загинули. З вини дітей-пішоходів сталося 12 ДТП, в яких 12 дітей травмовано.

Правоохоронцями зареєстровано 58 ДТП за участю дітей-пасажирів, в яких травмовано 69 неповнолітніх, 3 дітей загинули.

За участю дітей-велосипедистів сталося 8 ДТП, в яких травмовано 8 неповнолітніх. За участю дітей-водіїв автомототранспорту сталося 14 ДТП, в яких травмовано 17 дітей.

Поліцейські зазначають, що дорожньо-транспортні пригоди у більшості випадків сталися через порушення Правил дорожнього руху водіями, самими дітьми та батьками, які часто з дітьми переходять вулиці та дорогу не в установлених для цього місцях, перевозять неповнолітніх не пристебнутими пасками безпеки.

Зважаючи на це, звертаємося до батьків з проханням слідкувати за поведінкою своїх нащадків на вулицях, особливо у вечірній час, організовувати місця відпочинку для них подалі від доріг. Постійно нагадуйте дітям про необхідність правильного переходу вулиць лише у дозволених місцях.

Звертаємося також і до водіїв. Побачивши маленьких пішоходів на проїжджій частині, прийміть міри безпеки. У районах зупинок громадського транспорту будьте стриманими і уважними, заздалегідь знижуйте швидкість, не робіть обгін транспорту, зупиніться і пропустіть дітей, які переходять дорогу.