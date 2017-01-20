2017 01 20 13:19:58

За рік на підприємствах Полтави зареєстрували 54 випадки виробничого травматизму

Сьогодні на засіданні Ради з питань безпечної життєдіяльності населення обговорили стан охорони праці на підприємствах міста Полтави, що допустили зростання виробничого травматизму у 2016 році, аналізували причини та обставини нещасних випадків на виробництві зі смертельним наслідком. Звітували про випадки керівний склад таких підприємств. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Загалом же, на підприємствах міста торік взято на облік 54 випадки виробничого травматизму. На виробництві загинули 6 працівників.

– Аналіз причин та обставин нещасних випадків на виробництві свідчить про погіршення стану охорони праці на підприємствах, бо більша їх частина трапилась через невиконання потерпілими вимог інструкцій з охорони праці та недостатнього контролю посадових осіб за дотриманням вимог безпеки праці, – зазначив відповідальний секретар міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення, начальник відділу моніторингу соціальних виплат та охорони праці управління соціального розвитку міськвиконкому Олег Чучин.

Випадки природної смерті на робочому місці за 2016 рік трапились на 11 підприємствах. Як зазначили фахівці, це може бути в тому числі й наслідком несвоєчасного та неякісного проведення медичних оглядів працівників, а також нехтування адміністрацією підприємств рекомендацій медичних закладів щодо результатів медичних оглядів працівників.

У 2016 році виробничі травми трапилися на 36 підприємствах (для порівняння: у 2015 такі випадки трапились на 41 підприємстві).

Під час наради було вирішено керівникам підприємств, установ та організацій, комунальним підприємствам, де було допущено зростання випадків виробничого травматизму посилити контроль за здійсненням працівниками вимог безпечного виконання робіт, контролювати виконання робіт з підвищеною небезпекою, своєчасно організовувати проведення медичних оглядів своїх працівників, проводити навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників тощо.

По завершенню засідання було затверджено план роботи Ради з питань безпечної життєдіяльності населення на 2017 рік.