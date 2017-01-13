2017 01 13 11:23:34

За результатами позовної роботи органів ДФС Полтавщини у 2016 до бюджету надійшло 57,3 млн грн

А це на 26,9 млн грн або на 88% більше у порівнянні з 2015 р., про це азначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий. Протягом 2016 року на розгляді в судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 1486 справ, стороною в яких виступають органи ДФС Полтавської області на загальну суму понад 5 мільярда 365 млн грн.

Всього, із загальної кількості справ, що перебували на розгляді, вирішено на користь органів ДФС – 438 справ на суму 934,8 млн грн, на користь платників – 284 справи на суму 784,3 млн грн.

Станом на 1 січня 2017 року на розгляді у судах знаходилось 9 справ на суму 20,4 млн грн, за позовами платників податків про стягнення бюджетної заборгованості по ПДВ, з них розглянуто 6 справ на суму 12,9 млн грн та вирішено: на користь органів ДФС області – 1 справа на суму 0,445 млн грн, на користь платників – 5 справ на суму 12,5 млн грн.

За результатами проведеної позовної роботи органами ДФС Полтавщини впродовж минулого року до бюджету надійшло 57,3 млн грн.

Протягом січня–грудня 2016 року в Головному управлінні ДФС у Полтавській області на розгляді знаходилось 441 скарг платників на 551 податкове повідомлення-ріш ення на суму майже 1,7 млрд грн. За результатами розгляду 412 скарг на 509 податкових повідомлення рішення було скасовано – 123 рішення на суму 38,9 млн грн, збільшено зобов’язання – по 10 податковим повідомленням рішенням на суму 0,8 млн грн.

Головне управління ДФС у Полтавській області