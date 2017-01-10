2017 01 10 15:05:41

За минулий тиждень у Полтаві народилось 94 дитини

Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє, що за минулий тиждень (з 30 грудня по 6 січня) у місті Полтаві народилось 94 дитини: 50 дівчаток та 44 хлопчика.

У тому числі в міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилась 53 дитини: 25 дівчаток та 28 хлопчиків.

У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилася 41 дитина: 25 дівчаток та 16 хлопчиків.