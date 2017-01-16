2017 01 16 09:36:01

За минулий тиждень у Полтаві народилось 88 дітей

Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє, що за минулий тиждень (з 6 січня по 13 січня) у Полтаві народилось 88 дітей: 39 дівчаток та 49 хлопчиків.

У тому числі в міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилося 48 малюків: 21 дівчинка та 27 хлопчиків.

У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилася 40 дітей: 18 дівчаток та 22 хлопчики.