2017 01 09 09:00:25

За минулу добу, 8 січня 2017 року, відбувся 51 обстріл в АТО. Трьох наших військовослужбовців поранено.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине.

Зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, та Широкиному.

З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине.

По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці – танк.

На Луганському – з мінометів різних калібрів – Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку – зі 122 міліметрової артилерії – Луганське. З 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Майорську та Луганському.

А з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському, Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.