2017 01 09 09:00:25
За минулу добу, 8 січня 2017 року, відбувся 51 обстріл в АТО. Трьох наших військовослужбовців поранено.
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине.
Зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, та Широкиному.
З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине.
По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці – танк.
На Луганському – з мінометів різних калібрів – Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.
На Донецькому напрямку – зі 122 міліметрової артилерії – Луганське. З 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Майорську та Луганському.
А з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському, Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.
Мітки: АТО
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