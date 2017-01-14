На Маріупольському напрямку – з мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Павлопіль, Водяне, Березове, Новотроїцьке. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери. А по Широкиному та Мар’їнці – БМП.
На Донецькому напрямку – по Верхньоторецькому окупанти вели вогонь зі 122 міліметрової артилерії та 82 міліметрових мінометів.
По Луганському, Північному, Зайцевому, Південному, Новгородському, Троїцькому, Кам’янці та Авдіївці – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кам’янці вогонь вів снайпер.
На Луганському – з артилерії 152 та 122 міліметра російсько-окупаційні війська вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому.
По Новоолександрівці, Новозванівці, Валуйському та Старому Айдару – зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районах Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.
По Кримському вогонь вів снайпер.
Загалом за минулу добу відбулося 62 обстріли. Одного українського військового поранено.
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