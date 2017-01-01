На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку наших позицій в районі Водяного.
Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.
На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.
На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової. Загалом відбулося 44 обстріли.
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