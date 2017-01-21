2017 01 21 08:00:06

За минулу добу, 20 січня 2017 року , з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлопіль, Талаківку та Гнутове.

З озброєння БМП – Тарамчук.

По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Новоселівки Другої.

З гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську.

Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Один наш військовий загинув.