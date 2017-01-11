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Суспільство, Україна



2017 01 11 13:37:03

За минулу добу 1 український військовий загинув, троє отримали поранення, – Міноборони

VtratiATO

За минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, ще 3 отримали поранення в зоні АТО.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення”, – зазначив він.

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