2017 01 23 09:44:19

За минулий тиждень у Полтаві народилось 85 немовлят

За минулий тиждень (з 13 січня по 20 січня) у місті Полтаві народилось 85 дітей: 44 дівчинки та 41 хлопчик. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

У міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилося 55 малюків: 27 дівчаток та 28 хлопчиків. У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилася 30 дітей: 18 дівчаток та 13 хлопчиків.