2017 01 17 18:05:23

За два роки в Україні знесли 1320 пам’ятників Леніну

В Україні, за майже два роки дії законів про декомунізацію, знесли 1320 пам’ятників Леніну. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті

За їхніми даними, перейменували більше 50-ти тисяч площ, вулиць та інших об’єктів топоніміки. І 34 з них назвали на честь Степана Бандери (у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місті Києві по 1; у Київській області – 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницькій – 4, в Черкаській – 8 і в Чернівецькій – 10).