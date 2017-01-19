2017 01 19 09:18:49

За добу зі снігових заметів вивільнили авто Екстреної медичної допомоги, 1 легковик та 2 вантажівки

Протягом 18 січня рятувальники у місті Полтава, Новосанжарському та Хорольському районах надали допомогу водіям з вивільнення автомобілів із снігових заметів.

Як повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області, відбуксирували 1 автомобіль Екстреної медичної допомоги, 1 легковий та 2 вантажних автомобіля, у яких перебували 7 чоловіків.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 17 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 657 вантажних та 105 легкових автомобілів, в яких перебували 1048 осіб.