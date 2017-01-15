2017 01 15 09:37:16

На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП.

На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку. З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

Загалом відбулося 60 обстрілів.

Троє наших військовослужбовців поранено, один – загинув.