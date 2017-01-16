За добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 3 вантажівки та 2 легковики
Протягом 15 січня рятувальники вивільнили зі снігових заметів у Диканському, Зіньківському та Кобеляцькому районах 3 вантажних та 2 легкових автомобілі, у яких перебували 7 людей. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.
Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 15 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 648 вантажних та 103 легкових автомобіля, в яких перебувало 1027 осіб.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+