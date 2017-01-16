2017 01 16 09:15:46

За добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 3 вантажівки та 2 легковики

Протягом 15 січня рятувальники вивільнили зі снігових заметів у Диканському, Зіньківському та Кобеляцькому районах 3 вантажних та 2 легкових автомобілі, у яких перебували 7 людей. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 15 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 648 вантажних та 103 легкових автомобіля, в яких перебувало 1027 осіб.