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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 01 13 10:50:03

За добу полтавські рятувальники вивільнили зі снігових заметів 29 автівок

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Протягом 12 січня рятувальники надавали допомогу водіям з вивільнення зі снігових заметів у містах Полтава, Карлівка, Горішні Плавні, Полтавському, Решетилівському, Машівському, Диканському, Чутівському, Семенівському та Лубенському районах. Всього вивільнили 2 автомобіля служби Екстреної медичної допомоги, 5 легкових та 22 вантажних автомобілів, в яких перебували 45 осіб. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 15 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 623 вантажних та 99 легкових автомобілів, в яких перебувало 994 особи.

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