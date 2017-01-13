За добу полтавські рятувальники вивільнили зі снігових заметів 29 автівок
Протягом 12 січня рятувальники надавали допомогу водіям з вивільнення зі снігових заметів у містах Полтава, Карлівка, Горішні Плавні, Полтавському, Решетилівському, Машівському, Диканському, Чутівському, Семенівському та Лубенському районах. Всього вивільнили 2 автомобіля служби Екстреної медичної допомоги, 5 легкових та 22 вантажних автомобілів, в яких перебували 45 осіб. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.
Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 15 автомобілів служби Екстреної медичної допомоги, 7 пасажирських автобусів, 623 вантажних та 99 легкових автомобілів, в яких перебувало 994 особи.
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