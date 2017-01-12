За добу полтавські рятувальники вивільнили із заметів 15 вантажівок
Протягом 11 січня підрозділи ДСНС у містах Полтава, Кременчук, Зіньківському, Кобеляцькому, Козельщинському, Лубенському, Чорнухинському районах надали допомогу водіям з вивільнення зі снігових заметів 1 легкового та 15-ти вантажних автомобілів, в яких перебували 20 осіб. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.
Так, об 13:53 до Служби порятунку «101» від чергової відділу оперативного контролю м. Кременчука надійшло повідомлення про те, що по вулиці Д. Бідного Крюківського району м. Кременчук, вантажний автомобіль «МАН» застряг в сніговому заметі та не може самостійно виїхати. За допомогою тросу бійці ДСНС відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.
Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 13 автомобілів служби ЕМД, 7 пасажирських автобусів, 601 вантажний та 94 легкових автомобілів, в яких перебували 949 осіб.
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