2017 01 12 10:03:29

За добу полтавські рятувальники вивільнили із заметів 15 вантажівок

Протягом 11 січня підрозділи ДСНС у містах Полтава, Кременчук, Зіньківському, Кобеляцькому, Козельщинському, Лубенському, Чорнухинському районах надали допомогу водіям з вивільнення зі снігових заметів 1 легкового та 15-ти вантажних автомобілів, в яких перебували 20 осіб. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Так, об 13:53 до Служби порятунку «101» від чергової відділу оперативного контролю м. Кременчука надійшло повідомлення про те, що по вулиці Д. Бідного Крюківського району м. Кременчук, вантажний автомобіль «МАН» застряг в сніговому заметі та не може самостійно виїхати. За допомогою тросу бійці ДСНС відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 13 автомобілів служби ЕМД, 7 пасажирських автобусів, 601 вантажний та 94 легкових автомобілів, в яких перебували 949 осіб.