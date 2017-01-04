2017 01 04 08:57:44

За добу на Полтавщині сталась 1 пожежа, 1 ДТП та 1 вибух у споруді



Оперативна інформація від Головного управління ДСНС України у Полтавській області, про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області станом на 07:00 годину 4 січня 2016 року

“За добу на території області зареєстровано 3 небезпечні події, з них: 1 пожежа, 1 ДТП та 1 вибух у споруді нежитлової призначеності”, – йдеться у повідомленні.