2017 01 18 09:39:05

За добу на Полтавщині скоєно 51 крадіжка, 7 шахрайств та 6 наркозлочинів

За добу, з 17 на 18 січня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 78 повідомлень про злочинні посягання, з них 17 розкрито. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.



За вказаний період скоєно 51 крадіжка, 7 шахрайств, 6 наркозлочинів.

Всього на Полтавщині померло 43 особи, скоєно 2 самогубство.