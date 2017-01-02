2017 01 02 21:01:10

За добу на дорогах Полтавщини травмувалися 10 людей, серед них – двоє неповнолітніх

Дорожньо-транспортні пригоди сталися у Глобинському, Миргородському та Кременчуцькому районі.

Глобинський район

В селі В.Кринки 42-річний водій автомобіля «Мітсубісі-Ланцер» здійснив наїзд на 51-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку проїжджою частиною. Пішохода доставили до медичної установи. Про це повідомив у ГУ НП у Полтавській області.

Близько 13-ї години 1-го січня в селі Броварки по вулиці Жовтневій рухався автомобіль «ВАЗ-111740 «Калина» під керуванням 32-річного жителя Київської області. За попередньою інформацією, водій виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на дерево. Унаслідок ДТП пасажири вказаного автомобіля отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Постраждалими виявилися мешканці Київщини – 30-річний чоловік, 24-річна жінка та неповнолітня віком 8 років. Водій тілесних ушкоджень не отримав.

Миргородський район

Близько 3-ї ранку на 20-му кілометрі автодороги Любівщина-Слобідка-Петрівці в напрямку села Слобідка рухався автомобіль «Опель Вектра» під керуванням 38-річного чоловіка. Встановлено, що водій виїхав на ліве узбіччя і скоїв наїзд на дерево. Унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів віком 40 та 17 років отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Кременчуцький район

Близько 12-ї години в селі Гориславці 51-річний водій на автомобілі «CHERY TIGGO» з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП 45-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до лікарні.

Працівники поліції закликають усіх учасників дорожнього руху бути пильними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.