2017 01 10 15:11:56

З Україною в серці: дивовижний ролик найкрасивіших місць України з висоти підкорив мережу (ВІДЕО)

У мережі з’явився черговий неповторний ролик найкрасивіших місць України з висоти, який швидко набирає популярності. Ролик опублікувала студія SkyCap , пише vsviti.com.ua.

«Влітку ми зробили великий тур по Україні. Ми були в різних областях і скрізь знаходили для себе щось нове і приголомшливе. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашими враженнями про Україну. Хай вони стануть і вашими. З Україною в серці…», – йдеться у описі до відео.