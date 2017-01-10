З Україною в серці: дивовижний ролик найкрасивіших місць України з висоти підкорив мережу (ВІДЕО)
У мережі з’явився черговий неповторний ролик найкрасивіших місць України з висоти, який швидко набирає популярності. Ролик опублікувала студія SkyCap, пише vsviti.com.ua.
«Влітку ми зробили великий тур по Україні. Ми були в різних областях і скрізь знаходили для себе щось нове і приголомшливе. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашими враженнями про Україну. Хай вони стануть і вашими. З Україною в серці…», – йдеться у описі до відео.
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