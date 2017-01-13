2017 01 13 14:34:40

З початку року на Полтавщині сталась 41 ДТП

Працівники Управління патрульної поліції у місті Полтаві у період із 1 по 12 січня на території обслуговування зафіксували 41 дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

37 з них – без потерпілих та 4 з потерпілими, в яких 4 осіб травмовано.

За останню добу на території обласного центру сталося 11 автопригод.

Поліція Полтавщини закликає у зимовий період бути максимально уважними та обережними на вулично-шляховій мережі.

Пішоходам радять використовувати світловідбиваючі елементи одягу та взуття. Перетинати проїжджу частину необхідно тільки у відведених для цього місцях.