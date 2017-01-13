З початку року на Полтавщині сталась 41 ДТП

Працівники Управління патрульної поліції у місті Полтаві у період із 1 по 12 січня на території обслуговування зафіксували 41 дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
37 з них – без потерпілих та 4 з потерпілими, в яких 4 осіб травмовано.
За останню добу на території обласного центру сталося 11 автопригод.
Поліція Полтавщини закликає у зимовий період бути максимально уважними та обережними на вулично-шляховій мережі.
Пішоходам радять використовувати світловідбиваючі елементи одягу та взуття. Перетинати проїжджу частину необхідно тільки у відведених для цього місцях.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+