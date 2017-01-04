2017 01 04 09:46:33

З початку роботи у мобільному пункті обігріву в Кременчуці надали допомогу 110 людям

Від початку роботи мобільного пункту обігріву, розташованого поблизу залізничного вокзалу на вул. Леонова, рятувальники Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління ДСНС у Полтавській області надали в ньому допомогу 110 особам. Тільки за останню добу вони обігріли та забезпечили сухими пайками 6 осіб. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Окрім того, за дорученням міського голови Віталія Малецького допомога переохолодженим особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, надається на базі міських лікарень і в територіальних центрах соціального обслуговування Автозаводського та Крюківського районів.