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Полтавщина, Суспільство



2017 01 04 09:46:33

З початку роботи у мобільному пункті обігріву в Кременчуці надали допомогу 110 людям

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Від початку роботи мобільного пункту обігріву, розташованого поблизу залізничного вокзалу на вул. Леонова, рятувальники Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління ДСНС у Полтавській області надали в ньому допомогу 110 особам. Тільки за останню добу вони обігріли та забезпечили сухими пайками 6 осіб. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Окрім того, за дорученням міського голови Віталія Малецького допомога переохолодженим особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, надається  на базі міських лікарень і в територіальних центрах соціального обслуговування Автозаводського та Крюківського районів.  
Шановні кременчужани! Якщо ви бачите на вулиці людину, яка потерпає від холоду, направте її до найближчого пункту обігріву, де вона буде зігріта та нагодована. Нагадаємо, що наразі пункти обігріву діють  на вулиці Леонова (поблизу залізничного вокзалу), на території пожежних частин за адресами, Набережна Лейтенанта Дніпрова, вул. Олексія Древаля, 35, проспект Свободи, 12; у лікарнях 1,2 і 3, а також в територіальних центрах соціального обслуговування Автозаводського (проспект Свободи, 130)  та Крюківського (Івана Приходька, 90) районів.  

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