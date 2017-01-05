2017 01 05 15:02:30

З початку АТО військові сапери знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів на сході України

Міністерство оборони України продовжує роботу зі створення в державі ефективної системи протимінної діяльності. Сьогодні, коли чисельні вибухонебезпечні залишки війни становлять смертельну небезпеку населенню на звільнених територіях Донецької та Луганської областей, розв’язання цієї проблеми потребує стратегічного бачення, системної та комплексної роботи.

Важливою складовою системи протимінної діяльності є розмінування територій та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність та безпечне проживання мирного населення.

З початку проведення антитерористичної операції групи розмінування інженерних підрозділів Збройних Сил України на сході держави знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів, очистили понад 896 км доріг та 17,6 км залізничних колій, перевірили на наявність ВНП майже 2755 га території та 105 об’єктів. Для виконання цих робіт постійно залучаєтсья більше 30 груп розмінування зі складу Збройних Сил України. Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони України.

Не менш важливою складовою протимінної діяльності є маркування та огородження потенційно небезпечних та забруднених вибухонебезпечними предметами територій та об’єктів.

У першу чергу військові інженери проводять маркування та огородження районів контрольних пунктів в’їзду-виїзду та об’єктів забезпечення життєдіяльності. На жаль, через періодичні обстріли з боку проросійських терористичних угруповань маркування та огородження доводиться постійно відновлювати.

Реалізації протимінної діяльності суттєво сприяють спільні проекти Міністерства оборони України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Днями у школі селища Виноградне на околиці Маріуполя представник Координатора проектів ОБСЄ в Україні публічно передав інженерному підрозділу ЗС України інформаційні банери про мінну небезпеку, які вже встановлюються в місті.

Крім цього, до кінця січня планується передача другої частини засобів маркування в кількості 1800 примірників.

Ці засоби розроблені Управлінням екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України відповідно до Національних стандартів з протимінної діяльності. Вони є дуже інформативними, стійкими до несприятливих погодних умов і покликані запобігти несанкціонованим підривам громадян.

Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України